BAGARRES ET INJURES A L’ASSEMBLEE Honorable dépite!

Pendant 5 ans qu’a duré l’actuelle législature, l’Assemblée nationale s’est toujours tristement distinguée : rixes, insultes, mots déplacés, perturbations de séances, tout y est passé, à cause d’un manque de culture étatique. Bref, les honorables députés ont tout simplement dégouté le peuple.

La 12ème législature qui tire à sa fin, aura remporté le triste prix de celle de la plus nulle de l’histoire du Sénégal. Et le constat n’est pas loin de faire l’unanimité, puisque des observateurs, des citoyens simples et même des parlementaires reconnaissent cet état de fait. Pour se convaincre de la véracité d’une telle affirmation, il suffit de se rapprocher aux nombreux clashes qui ont jalonné son fonctionnement depuis 2012. Certes, des hémicycles ont tout le temps été transformés en ring, même dans les prétendues grandes démocraties, mais c’est généralement sur des questions de fonds ou de positions idéologiques. Au Sénégal par contre, les conflits à l’Assemblée nationale sont dignes d’une borne fontaine. L’un des cas les plus retentissants reste la bagarre qui avait opposé des députés de l’opposition à ceux de la majorité, au sujet du groupe parlementaire les libéraux et démocrates. C’était le 12 novembre 2015. Le Parti Démocratique Sénégalais (Pds) et ses alliés qui voulaient plus de Modou Diagne Fada comme président de leur groupe parlementaire, ont essayé de le déboulonner en vain. La majorité a décidé de reconnaître Fada, alors que le PDS aurait porté son choix sur Aïda Mbodj. Les libéraux, aidés par d’autres collègues, ont décidé de perturber le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Au moment des travaux de la Commission avec le Ministre de l’Environnement, les députés Oumar Sarr, Thierno Bocoum, Decroix et Aida Mbodj se sont introduits dans la salle, avec des sifflets. Ils ont tenté de bloquer les travaux. Ce qui déplorable pour un parlementaire. Autant d’exemples qui devraient amener les électeurs à voir de près les personnalités qui leur sont proposées pour leur servir de représentants. A défaut, la prochaine législature pourrait être pareille, pour ne pas dire pire : une Assemblée nationale d’invectives et d’insultes des députés du peuple.

Sidy THIAM