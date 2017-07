Baisse de la production maraichere- un facteur de la hausse des prix en juin

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de juin 2017, a rebondi de 0,3%. Cette évolution résulte principalement de l’augmentation des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des services de « santé » et des « articles d’habillement et chaussures ».

Les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont progressé de 0,7% en juin 2017, apprend-on des services de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cette évolution, précise la note, résulte essentiellement de la hausse des prix des viandes de bœuf, de mouton et de chèvre, de la volaille, des légumes frais en feuilles, des légumes frais en fruits ou racines, ainsi que des pains. Les spéculations issues de la forte demande en viande à la période de Ramadan, ainsi que la baisse de la production maraîchère, expliquent l’augmentation des prix constatés. Toutefois, le repli des prix des autres fruits frais, des poissons et autres produits séchés ou fumés, des poissons frais et du lait, a réduit cette tendance haussière. En variation annuelle, les prix de la fonction se sont accrus de 4,2%. Selon la source, les prix des services de « santé » se sont accélérés de 0,4% au cours de la période sous revue, en liaison avec la hausse de ceux des médicaments traditionnels. Par rapport à la période correspondante en 2016, ils ont reculé de 0,4%. Ainsi, le renchérissement des « articles d’habillement et chaussures » est induit par celui des tissus d’habillement. En variation annuelle, les prix ont été majorés de 0,3%. Concernant les prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants », l’Ansd soutient qu’ils ont augmenté de 0,1%, sous l’effet principalement de la hausse de ceux des boissons non alcoolisées artisanales. En variation annuelle, ils se sont contractés de 0,1 %. Quant aux prix des services de « transports », de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles », ainsi que des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer », ils n’ont pas enregistré de variations sensibles en juin 2017. En variation annuelle, ces coûts des services de « transports » et des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer », sont restés inchangés, au moment où ceux des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » ont reculé de 1,4%. S’agissant les montants des services de « l’enseignement », de « restaurants et hôtels », ainsi que des « biens et services divers », ils sont demeurés stables. Par rapport à la période correspondante en 2016, ils ont augmenté respectivement de 1,2%, 0,6% et 0,1%. A cette occasion, les prix des biens et services de « loisirs et culture » se sont repliés de 0,1%, en raison de la baisse de ceux des produits pour jardins, plantes et fleurs, animaux de compagnie et des journaux et publications périodiques. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont restés quasi stables.

Zachari BADJI