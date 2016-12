BAISSE DU PRIX DE L’ELECTRICITE L’ADEETéls réclame ses 15%

0

L’Association de Défense des usages de l’Eau, de l’Electricité, des Télécommunications et des services (l’Adeetels) exige la baisse du coût d’électricité d’au moins 15 % générés de la diminution du baril du pétrole

L’ADEETéls n’est plus en odeur de sainteté avec la Société nationale de l’électricité (Senelec). En conférence de presse hier, l’Adeetels exige à l’Etat, qui lui avait promis un partage des profits générés de la diminution du baril du pétrole, la baisse du coût d’électricité d’au moins 15 %. «L’ADEETéls réclame sans conditions les 15% de ses bénéfices en faveur des consommateurs », a martelé son président Mamadou S. Hann. Selon ce dernier, cela fait déjà deux ans que l’Adeetels interpelle les autorités sur la vérité du prix qui doit s’appliquer aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Le baril ‘’fou’’ de 2011 s’est essoufflé. En novembre 2014, le vent de la baisse a soufflé continuellement. De novembre 2014, 1er mois de la baisse, à novembre 2016 cela fait 25 mois que le baril a perdu largement plus de 50% de sa valeur. Au début de la baisse, le mouvement consumériste avait posé la problématique de l’application de la « vérité des prix » quand c’est favorable, que ça le soit aussi pour le consommateur. Les autorités avaient argué de la nécessité de permettre à la Senelec de se refaire une meilleure santé financière et que l’on partage après, dans 2 ans, les bénéfices résultant de la baisse du baril », a soutenu Mamadou Anne. Selon lui, la baisse du baril de 28,77% à 35,20% a permis à la Senelec d’acheter ses quatre combustibles avec des pics de baisse pour certains mois variant 47, 88% à 57,82%. « Le citoyen-contribuable pour qui le budget général de l’Etat complété par des financements, dons et prêts des PTF, a toujours soutenu la Senelec ». Vu le poids du combustible qui était de 80% de son chiffre d’affaire, le président de l’Adeetels poursuit : « les 29% de baisse constituent une manne colossale ». Concernant la décision du Président de la République sur une éventuelle baisse de prix de l’électricité d’ici janvier 2017, Mamadou .S. Hann affirme que l’ADEETéls salue la décision du Président de la République même si la mesure arrive un peu tard ». Maintenant, il est temps que le partage qu’on nous avait annoncé il y a deux (2) ans se fasse », prévient-il.

Safiyatou Diouf