Baisse des tarifs du péage : Clash entre l’Etat et Eiffage

Les autorités étatiques avaient fixé la date butoir pour l’instauration de nouveaux tarifs du péage le 31 juillet 2018. A jour-J de l’expiration du délai, Wal fadjri indique que ça sent le clash entre l’Etat et Senac au motif que l’Agence de promotion des investissements et grand travaux veut baisser de façon unilatérale les prix du péage. Encore mieux, l’Apix envisage de renégocier tous les termes du contrat liant l’Etat à Senac. Ce que le concessionnaire n’entend point accepter. « Nous sommes liés à l’Etat du Sénégal par un contra international. S’il s’agit de renégocier le contrat, la baisse des tarifs incluse, cela va prendre encore des années. Et nous ne pouvons pas être utilisés comme bouc émissaire contre les populations et ce collectif qui exige la baisse des tarifs de l’autoroute », confie une source du journal sous le sceau de l’anonymat. Lors du Conseil des ministres du 11 juin dernier, le Président Macky Sall avait demandé le lancement des discussions en vue d’une renégociation du contrat avec Eiffage avant la fin du mois de juin dernier.Le Collectif citoyen des usagers de l’autoroute à péage (CCUAP) avait mis la pression sur les autorités en lançant le compte à rebours pour amener l’État à respecter sa promesse de faire baisser les tarifs du péage