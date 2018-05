Bakary Domingo Mané : «Le nouveau code va sortir la presse de la précarité…»

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la presse, la Coordination des associations de presse (Cap) a organisé hier un panel sur le thème : «Quel avenir pour les médias avec le vote du code de la presse ?»

Le Président du Conseil pour l’observation des règles d’éthiques et de déontologie (Cored) a salué le fonds d’appui et de développement mis en place par l’Etat pour le secteur de la presse, rapporte Actusen. «Ce fonds qui est mis à la disposition des patrons de presse va coûter des milliards de francs Cfa et va permettre la modernisation des entreprises de presse, parce que la plupart des journalistes vivent dans la précarité et cela permettra également aux journalistes de faire carrière dans les différentes rédactions», a déclaré Bakary Domingo Mané. Ce code, ajoute le Président du Cored, «va aussi faciliter aux journalistes de disposer d’une carte d’identité de la presse délivrée par le gouvernement du Sénégal». A l’en croire, «pour veiller à l’application de la loi, l’Etat doit jouer son rôle en sanctionnant les patrons de presse qui passeront outre des dispositions légales prévues par le code de la presse».

Abdoulaye Baldé : «Désormais, n’importe qui ne peut plus exercer la profession»

«Avec le nouveau code la presse, n’importe qui ne peut plus exercer la profession et disposer de la carte nationale de la presse sans être diplômé d’une école de journalisme reconnue par l’Etat. Pour ceux qui sont dans la profession et qui ne sont pas passés par une école de journalisme, mais disposant de compétences académiques avérées, ils peuvent bénéficier du statut de journaliste en passant obligatoirement devant la commission de validation des acquis de l’expérience, conformément au code de la presse», a précisé Abdoulaye Bibi Baldé qui, dans la foulée, a annoncé la mise en place du fonds d’appui et de développement de la presse et la définition de nouvelle disposition pour la publicité. «La mission principale du fonds est de soutenir les entreprises de presse publiques et privées dans le financement de leur projet de développement ou de modernisation, et les aider à créer et à consolider les emplois. Ce fonds va également contribuer au bon fonctionnement d’autorégulation et interviendra dans la formation continue des journalistes et techniciens des médias», a ajouté le Ministre.

Khady T. Coly