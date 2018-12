Baldé désavoué par ses militants de France

Abdoulaye Baldé, le secrétaire général de l’Union des centristes du Sénégal (Ucs), qui a décidé de soutenir la candidature du Président Macky Sall à l’élection présidentielle de février 2019, ne sera pas suivi par ses militants vivant en France.

C’est le cas notamment des soeurs Seydi très actives en France dans les manifestations contre le régime du Président Macky Sall ainsi que d’autres militants centristes.

«Une page se tourne… mais le combat continue! Ceux qui me connaissent bien savent que mes convictions ne se campent pas sur le dos d’un homme. Ce combat est un combat de principes, un combat pour mon pays le Sénégal que j’aime tant. Je reste convaincue que le Sénégal compte des hommes et des femmes de convictions. Abdoulaye Baldé a décidé d’accompagner Macky Sall, c’est son choix, pas le mien! C’est pourquoi je décide de quitter l’Ucs. Je suis et reste plus que jamais ancrée dans l’opposition. Macky doit partir! Chers amis de l’opposition, ce combat nous l’avons commencé ensemble, ce combat nous le mènerons ensemble jusqu’au bout!», a réagi Massata Sali Seydi, membre du Bureau exécutif, sur son statut Facebook repris par afriqueconnection. com.

«Je peux d’ores et déjà dire que jamais je ne soutiendrai Macky», martèle sa soeur aînée, Madi, la secrétaire en charge de la communication de l’Union des centristes du Sénégal (Ucs) en France, qui fut candidate à la députation, l’année dernière, sur la liste nationale de la coalition conduite par Abdoulaye Baldé. «Nous, nous avons des valeurs ! Nous ne pouvons pas combattre un système pendant des années, le vilipender, s’opposer à son absence de vision et aujourd’hui faire table rase de nos convictions car Abdoulaye Baldé en aurait décidé ainsi», insiste Madi Seydi. Il faut dire que les militants de l’Ucs faisaient partie des opposants les plus radicaux.