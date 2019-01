Balla Gaye 2 humilie Modou Lô

Balla Gaye 2 a signé sa deuxième victoire sur Modou Lô, ce dimanche au stade Léopold Senghor. Il a réédité son coup de 2010 en prenant le meilleur sur le chef de file de Rock énergie. Il remporte ainsi le trophée mis en jeu, le drapeau Macky Sall.

Le fils de Double Less enregistre ainsi la 21e victoire de sa carrière, pour 4 défaites. Ce succès lui permet de se replacer dans la course pour le titre de Roi des arènes. Une couronne qu’il avait perdue face à Bombardier et que détient désormais Eumeu Sène.

Modou Lô, pour sa part, essuie la troisième défaite de sa carrière (19 victoires). La deuxième contre le même adversaire. Ce revers n’est pas une catastrophe pour son futur, mais il retarde son ascension vers le trône de Roi des arènes.