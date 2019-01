Balla Gaye 2 et Modou Lo jouent à se faire peur

Le face à face Modou Vs Balla Gaye 2 s’est déroulé ce samedi 05 janvier 2019. Une rencontre entre les deux lutteurs qui annonce déjà les couleurs d’un combat « sans pitié ». Pape Diouf et Waly Seck ont assuré le show.

C’était le dernière «face to face » entre Balla Gaye 2 et Modou Lô. Les deux lutteurs, vêtus de costumes, faisaient leur dernière rencontre avant le combat qui aura lieu le 13 janvier prochain. Balla Gaye 2 et Modou Lo se sont lancés des piques comme d’habitude. Le lion de Guédiawaye, furieux, a enlevé son costume devant le Rock des Parcelles assainies pour montrer au public sa forme physique. Une façon pour Balla Gaye 2 de montrer sa suprématie sur Modou Lo. Dans la foulée, le bras droit du Lion de Guédiawaye a eu un accrochage avec un supposé accompagnant de Modou Lo, a fini par lui donner un coup de tête.

Le message fort de Tyson

A l’occasion du dernier Face à Face entre Balla Gaye 2 et Modou Lo, Mouhamed Ndaw Tyson a lancé un message fort de fair-play et de sportivité. Accompagné de Yékini, l’ex leader de Boul falé a insisté sur le fait que les deux lutteurs de Guédiawaye et Parcelles doivent servir de modèles à la nouvelle génération et n’ont plus droit à l’erreur.