Balla Gaye 2-Modou Lô: « Il y aura un bain de sang », selon des voyantes

Il y aura beaucoup de sang lors du combat Balla Gay 2- Modou Lô prévu ce dimanche 13 janvier prochain au Stade Léopold Sédar Senghor. Des voyantes interrogées par Sunu Lamb président un duel sanglant ente les deux protagonistes. « Je vois une victoire par avertissement. Il y aura beaucoup de sang dans ce combat. Ce sera un combat trop mystique même. Je connais le vainqueur. Ce n’est pas dans mes habitudes de dire celui qui va gagner. Autre chose, l combat sera sifflé très tard. Les amateurs attendront trop longtemps avant que l’arbitre ne siffle. C’est à cause du sang qui va couler sur le visage de l’un des protagonistes que l’arbitre sifflera la fin du combat. Le vainqueur l’emportera par décision médicale », a prédit Yaye Fall. Même son de cloche chez la voyante Aminata Seck : « On va vers un combat très disputé entre Balla Gaye 2 et Modou Lô. Ils vont se bagarrer et du sang va couler. La durée du combat n dépassera pas trois minutes t Modou Lô sera blessé par Balla Gaye2. Pour le vainqueur, je préfère taire le nom mais une chose est sûre, il y aura du sang et Modou Lô sera touché. »