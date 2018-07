Balla Gaye 2 prévient Modou Lô: “Je vais le bastonner sévèrement”

Balla Gaye 2 promet de corriger son adversaire Modou Lô le 20 janvier prochain. « Cette rencontre tombe à pic et j’ai une envie de montrer à tout le monde que Balla Gaye 2 est prêt. Lors de notre première confrontation, je lui avais donné une leçon de lutte en le battant au terme d’une belle prise technique », clame-t-il dans Sunu Lamb. Avant de menacer Kharagne Lô : « Mais cette fois-ci, je vais le bastonner sévèrement. Je lui infligerai une correction pour la première fois de sa carrière », jure-t-il. Le lutteur de Guédiawaye, qui se dit fin prêt rassure ses fans. « Je dis à tous mes supporters de se préparer et d’être tranquilles. Je vais leur procurer beaucoup de plaisir le jour J. » Balla Gaye 2 indique qu’il est prêt à tout pour battre Modou Lô qui est plus «âgé.»