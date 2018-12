Ballon d’or: Sadio Mané à la 22e place mondiale

Le classement du Ballon d’Or est dévoilé ce lundi 3 décembre par le magazine France Football. Et c’est le joueur de Real Madrid et Croate Luka Modric qui l’emporte. Il est suivi par Cristiano Ronaldo (2e) et Antoine Griezmann, qui ferme le podium (3e). Le Sénégalais Sadio Mané, quant à lui, pointe à la 22e place. Il gagne une place par rapport au classement de l’année 2017. Il est à égalité avec le joueur du Psg Edinson Cavani et le Brésilien, Marcelo. L’attaquant sénégalais surclasse les joueurs Mario Mandzukic (Juventus), Jan Oblab (Atlético Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Diego Godin (Atlético de Madrid), Isco (Real de Madrid) et Hugo Lloris (Tottenham). Son coéquipier égyptien Mohamed Salah (6e) est le premier africain de ce classement.