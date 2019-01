Balotelli à l’OM, De Jong file au Barça, le PSG s’active…

Balotelli enfin à l’OM, de Jong file officiellement au Barça, le PSG repense à Sanches et avance pour Paredes, ça coince pour Dalbert à Marseille… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l’actu de ces dernières 24 heures.

Balotelli rejoint enfin l’OM !

Mario Balotelli (28 ans) est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille ! Attendue depuis l’été dernier, l’arrivée de l’international italien, libéré par l’OGC Nice, au sein du club phocéen a été officialisée ce mercredi dans un communiqué officiel. «Après avoir passé la visite médicale dans la matinée, Mario Balotelli s’est rendu au siège administratif de l’OM pour y signer son contrat. L’attaquant passé par l’Inter, le Milan AC, Manchester City, Liverpool et Nice, vient renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille pour les derniers mois de la saison 2018-19», peut-on lire. Balotelli a signé un bail jusqu’au terme de la saison avec l’OM et va vite devoir répondre aux attentes suscitées par son recrutement.

Le Barça chipe de Jong au PSG (officiel)

Le FC Barcelone a bien réussi un gros coup ! Comme pressenti ces dernières heures, le club espagnol vient de mettre la main sur le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong (21 ans), en vue de l’été prochain. L’information a été confirmée dans un communiqué officiel. Pourtant annoncé tout proche du Paris Saint-Germain récemment, le prodige néerlandais a changé d’avis lors du déplacement du président des Blaugrana Josep Maria Bartomeu aux Pays-Bas, la semaine dernière. Si de Jong a ainsi reçu des garanties concernant son futur statut en Catalogne, le champion d’Espagne en titre a aussi accepté de réaliser un chèque de 86 millions d’euros (bonus compris) à l’Ajax ! Réclamant initialement 75 millions d’euros pour le jeune prodige, la formation néerlandaise a logiquement sauté sur l’occasion. Le Barça frappe très fort sur le marché des transferts avec de Jong !

Le PSG repense à Renato Sanches…

En parallèle des négociations concernant Idrissa Gueye (Everton) et Leandro Paredes (Zénith Saint-Pétersbourg), le Paris Saint-Germain a réactivé la piste menant au milieu de terrain du Bayern Munich, Renato Sanches (21 ans), selon les informations de la radio RMC ce mercredi. Déjà annoncé dans le viseur du champion de France en titre l’été dernier, l’international portugais plaît beaucoup au directeur sportif parisien, Antero Henrique, qui a renoué des contacts avec le Bayern ces derniers jours. Des discussions sont toujours en cours entre les deux formations alors que Sanches serait plutôt favorable à un départ pour Paris. Une nouvelle cible pour le PSG à l’approche de la fin de ce mercato d’hiver.

… avance ses pions pour Paredes

Cependant, Renato Sanches ne représente visiblement pas la priorité du Paris Saint-Germain. Suivi depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg ; Leandro Paredes (24 ans), fait l’objet d’un intérêt persistant du club de la capitale. Entre l’enveloppe de 30 millions d’euros dont dispose l’actuel leader de Ligue 1 et les exigences russes (55 M€), l’écart semblait conséquent mais RMC affirme qu’un rendez-vous organisé mardi a permis de rapprocher les positions des deux clubs sans toutefois parvenir à un accord total et des «détails importants» restent à régler. Malgré tout, les négociations se poursuivent tandis que le club de la capitale s’est déjà mis d’accord avec l’Argentin sur un contrat de quatre ans et demi. Autre élément intéressant, Paredes se trouve actuellement à Paris avec sa famille…

Dalbert à Marseille, ça coince avec l’Inter

Comme pressenti, l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné l’idée de recruter le latéral gauche de l’Inter Milan Dalbert (25 ans) lors du mercato hivernal. Une information depuis confirmée par le quotidien régional La Provence, qui explique toutefois que les Nerazzurri ne comptent pas lâcher si facilement le Brésilien. En effet, à chaque fois que les dirigeants marseillais ont approché leurs homologues milanais pour Dalbert, ils se sont heurtés à un refus catégorique. Une décision surprenante lorsqu’on sait que l’ancien joueur de Nice joue très peu avec l’Inter depuis le début de saison. Le problème réside peut-être dans l’offre de l’OM, qui propose seulement un prêt avec option d’achat. De son côté, le joueur serait pourtant ouvert à un départ afin d’obtenir plus de temps de jeu

