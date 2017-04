Bamba Fall et Cie libres

REWMI.COM- Bamba Fall va humer l’air de la liberté. Ayant bénéficié d’une liberté provisoire prononcée par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar le mardi 28 mars dernier, le maire socialiste de la Médina et ses compagnons d’infortune se sont vus opposer un refus catégorique engendré par un pourvoi en cassation du procureur général près la Cour d’appel. Les dernières informations rapportent que ce dernier aurait renoncé à son pourvoi en cassation. Si c’est le cas ( son avocat a confirmé) rien ne retient plus les socialistes en prison. Pour rappel, Bamba Fall, et huit autres mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt au début du mois de janvier de cette année dans le cadre de l’enquête portant sur le saccage de la Maison du Parti socialiste à Dakar. Nous y reviendrons.

Share This: