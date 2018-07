Bamba Fall menace Macky

Venu prendre part au rassemblement des partisans de Khalifa Sall ce vendredi, le Maire de Médina Bamba Fall, a appelé à une grande mobilisation ce lundi, jour du procès en appel de Khalifa Sall.

«On ne veut plus de procès équitable mais on a besoin une libération immédiate et sans condition de Khalifa Sall», a-t-il campé le débat. D’après lui, ce sont les sénégalais qui réclament la candidature de Khalifa Sall en 2019. Donc, ajoute-t-il, «on ne va pas accepter qu’il soit élu en prison».

Pour ce qui de la décision rendue par la Cour de justice de la Cedeao sur cette affaire, il invite les juge à respecter le verdict pour, dit-t-il, honorer la démocratie sénégalaise.

«La Cedeao a rendu son verdict donc Khalifa Sall devait être libéré. Notre démocratie est en arrière et il faut que les droits de l’hommistes sortent de leur trou pour parler avec Macky Sall», a-t-il fait savoir avant de donner rendez-vous aux militants au Palais de justice de Dakar.

«Le combat commence à partir de ce lundi et nous appelons tous les libéraux et Karimistes à prendre part à cette mobilisation parce que nous menons presque le même combat», a-t-il dit.