Bamba Fall rencontre Abdoulaye Wade à Versailles

REWMI.COM- Bamba Fall est allé à la rencontre de Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal. Le socialiste, maire de la commune de la Médina joint ainsi, l’acte à la parole en allant certainement « demander pardon à Abdoulaye Wade » à Versailles. La rencontre a eu lieu ce mardi (voir photo).

A sa sortie de prison, Bamba Fall n’avait pas tari d’éloges à l’endroit de Wade et son fils Karim. L’ on se rappelle qu’en marge de la cérémonie de lancement de la nouvelle plateforme de l’opposition « Les Sentinelles de mankoo Taxawu Senegaal », il déclarait : « je demande pardon à Abdoulaye Wade ». Visiblement ému, il ajoutait : « on doit continuer à prier pour lui et implorer le Tout Puissant pour qu’il lui prête longue vie. Nous l’avons traité de tous les noms, accusé de tous les maux, même douté de sa foi, en le traitant de franc-maçon. Mais, je commence sérieusement à le regretter ».

Préparait-il l’opinion dans le sens de réhabiliter Wade et son fils, battus à l’élection présidentielle de 2012 ? En tout cas, Bamba Fall et compagnie partagent désormais, avec le Pds et d’autres partis très représentatifs de l’opposition, la même coalition (Manko Taxawu Senegaal) en vu des législatives du 30 juillet prochain.