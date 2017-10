Bambey : Le District sanitaire souffre de bloc opératoire, de pédiatre et de gynécologue

Malgré sa population qui s’accroit de plus en plus, Bambay est l’un des départements les plus pauvres en termes d’infrastructures. Autrement dit, avec l’existence d’un seul District sanitaire, pour une population de 338 576 personnes, il n’y même pas de bloc opératoire.

Le Département de Bambay situé dans la région de Diourbel est confronté à un déficit d’infrastructures. En clair, les femmes vivent le calvaire total pour accoucher d’un enfant. Selon Vox Pop, Il n’y a pas un seul bloc opératoire pour une population estimée à 338 576 personnes. Dans le District sanitaire qui regroupe 26 postes de santé. Pire encore, Vox Pop, révèle que le nombre d’accouchement à domicile est passé de 12% en fin 2016 à 14% au premier trimestre 2017, du fait d’une vision négative qu’ont les femmes de la planification familiale.. «Dans tout le district sanitaire, il n’y a pas de bloc opératoire. 26 postes de santé, 42 cases de santé, 22 maternités, 26 coins nouveau-nés et 8 pharmacies privées. Nous avons trois médecins avec un gap de 1; il n’y a pas de pédiatre ni de gynécologue» a confirmé la coordonnatrice de la santé de la reproduction, Wakha Fall.

Safiyatou Diouf Ndiaye