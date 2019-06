Bamboula en Egypte: Les précisions de Matar Bâ

Rewmi.com publie ci-dessous, le communiqué de presse du ministère des Sports, relatif aux révélations de gaspillage faites par le journal Le Témoin ce 28 juin 2019, au sein de la Tanière.

« Le quotidien Le Témoin, dans sa livraison du vendredi 28 juin 2019 à barré à la UNE de son journal : « CAN 2019 Bamboula financière sur les Bords du Nil », je voudrais apporter quelques précisions sans verser dans une quelconque polémique encore moins dans la grandiloquence.

D’abord, le Ministre des Sports Monsieur Matar Ba n’a jamais invité plus de 80 personnes, comme mentionné par le journaliste. Cette délégation de 2019 est la plus petite depuis la participation du Sénégal à une phase finale de coupe d’Afrique des Nations de football.

Concernant le sélectionneur qui est aux petits soins de l’international Sadio Mané, il n’en est rien. Au sein de la tanière, les joueurs jouissent du même traitement contrairement à ce qui été écrit dans l’article. Lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 au Gabon, plus précisément à Franceville, c’est Kara Mbodji qui vivait seul dans sa chambre car la sélection étant impaire avec 23 joueurs. Et Sadio Mané partageait la chambre avec Moussa Konaté. Et pour cette édition 2019, Sadio Mané a été le dernier à rejoindre la sélection après sa finale de League des Champions, donc il était tout à fait normal qu’il soit seul dans une chambre car les joueurs avaient déjà formé leur binôme.

En outre, pour ce qui est du gaspillage dont fait allusion le journal, c’est presque méconnaitre les règles de la comptabilité publique. Le Dage ne peut nullement dépenser sans compter, car le budget de cette Coupe d’Afrique des Nations est géré à partir du Ministère des Finances et du Budget avec des rubriques bien définies.

Enfin, Le Ministre des Sports, Matar Ba, remercie le chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall et le Ministre des Finances et du Budget pour toutes les diligences apportées à la mise en place du budget de cette coupe d’Afrique des Nations.

Comme toujours, il continuera de veiller conformément aux instructions de Monsieur le président de la République au respect des engagements du gouvernement pour que les Lions soient dans les meilleures conditions de performance afin d’aller à l’objectif, qui est de gagner la Coupe d’Afrique des Nations de Football en Egypte, un vœu du peuple Sénégalais. »