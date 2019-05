Bamboula en Russie: La colère noire d’Augustin Senghor

L’affaire de la Bamboula des fédéraux et des Lions et des membres du ministère des Sports révélé hier par Libération a fini d’irriter Me Augustin Senghor.

Le président de la Fsf a profité, hier, de la cérémonie de remise de drapeau à l’équipe nationale des moins de 20 ans en partance pour la coupe du monde en Pologne, pour tirer à boulets rouges sur les « traîtres et lâches ».

Selon Vox Populi, Me Augustin en veut à mort à ceux qui ont vendu la mèche d’autant que cette affaire était « une cuisine interne ».

Pour lui, il y a des gens qui essayent toujours de créer des conflits entre le ministère des Sports et la Fédération. Mais, avertit-il, c’est peine perdue parce qu’ils n’y parviendront pas.