Bangui : Deux Sénégalais tués et brûlés en plein jour !

Deux Sénégalais ont été tués hier, à Bangui, dans des affrontements entre les anti-balaka et les Séléka. C’est en cours de route que les deux jeunes sénégalais ont été cernés par les anti-balaka, armés de coupe-coupe et machettes. Et selon L’Observateur qui donne l’information, ils ont été lapidés à mort avant que leurs corps ne soient brûlés vifs en plein jour. Pis, les assassins se sont mis à danser autour des cadavres. Les deux victimes I Diallo et Guissé sont deux jeunes commerçants sénégalais établis en Centrafrique depuis plusieurs années avec leurs familles, rapporte le journal.