BANJUL Les apéristes réclament un siège

Après Dakar, Banjul, capitale de la République sœur de la Gambie, a l’honneur d’accueillir, à partir de ce 28 Avril 2018, la deuxième (2ème) réunion délocalisée de la Commission mixte du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il nous revient que l’honorable député Moustapha Cissé Lo, par ailleurs Président du Parlement de la CEDEAO, a mis à profit son séjour à Banjul pour recevoir les responsables de l’Alliance Pour la République (APR) vivant au pays de Barrow. Avec à ses côtés, son Excellence Monsieur l‘Ambassadeur du Sénégal en Gambie, le Professeur Saliou Ndiaye, les députés Abdoulaye Wilane et Samba Coury Ndiaye, et certaines autorités religieuses et coutumières, El Pistolero s’est vivement félicité de l’accueil des grands jours à lui réserver, non sans les exhorter à cultiver l’union pour offrir d’autres victoires au Président Macky. Au cours de cette rencontre, nous confie-t-on, les camarades d’Awa Coly, après avoir adressé leurs félicitations au Président de la République Macky Sall, suite au vote de la loi sur le parrainage, ont émis leurs doléances : «En Gambie, la mouvance présidentielle a toujours remporté toutes les élections. Nous, nous croyons en la politique de son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall, qui ne cesse de consentir des efforts considérables pour mener le Sénégal à l’émergence. Maintenant, nous anticipons la campagne pour qu’il rempile à la tête du Sénégal. Nous avons beaucoup apprécié ses relations de bon voisinage d’avec notre pays hôte qu’il a eu à extraire de situations très difficiles. Cependant, nous demandons au Président Moustapha Cissé Lo d’être notre interprète auprès du Président Macky. 2019, C’est presque demain et nous voudrions disposer d’une permance de l’APR pour mieux animer le parti », a laissé entendre celui qui porté leur voix.

M BA