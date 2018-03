Banlieue Un journaliste menacé de mort

Un journaliste qui travaille dans une télévision privée de la place, a reçu des menaces de mort par téléphone. Craignant pour sa vie, le chasseur d’infos est parti à la police pour déposer une plainte.

Ce n’est pas la première fois qu’un journaliste est menacé de mort dans la banlieue où les faits de notre société font légion. Si ce ne sont pas des actes d’agression et des cas de vol qui sont enregistrés dans certaines parties enclavées, ce sont des pratiques de violence entre voisins, jeunes de même quartier ou colocataires. C’est ce qui pousse les journalistes dont la vocation est d’informer juste et vrai de relater les faits tels qu’ils sont. L’intervention d’un agent de la presse, en abordant certains sujets à travers les médias, peut être une alerte auprès de l’opinion. Cela peut également être un appel qui doit être une leçon pour les populations. C’est ce qu’ignore un citoyen lambda qui ne maitrise pas certaines règles du journalisme. Beaucoup de sujets abordés peuvent être à l’origine de la colère des personnes souvent citées dans les articles de presse. Notre confrère qui a été menacé de mort explique qu’il ne reconnaît pas la voix de la personne qui l’a appelé. « Le gars n’a pas caché ses menaces, il a été payé pour tuer un journaliste. Il a déclaré qu’il connaissait tous les chemins où je passe et a promis de me tuer s’il me rencontre dans la rue ou dans n’importe quel autre endroit », dira le journaliste. Une affaire qui inquiète le confrère qui est allé à la police pour déposer une plainte contre le gars. Ce fait témoigne que les journalistes ne sont pas en sécurité, surtout au niveau de la banlieue. Une enquête a été ouverte par les flics pour stopper l’individu. Notre confère lui continue de faire son travail, ignorant toutefois pourquoi on l’a menacé de mort. Les autorités sont ainsi alertées et doivent prendre des mesures.

Sada Mbodj