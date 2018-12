Banque mondiale : « Nous resterons engagés pour soutenir le PAP 2 du PSE »

La Banque mondiale (BM) s’engage aux côtés du Sénégal pour le financement du deuxième Programme d’Actions prioritaires 2019-2023 du PSE. C’est qu’a dit hier à Paris son vice-Président pour l’Afrique.

« Nous, au Groupe de la Banque mondiale, nous sommes fiers de notre partenariat avec le Sénégal et des bons résultats du PSE et nous resterons engagés pour soutenir le PAP 2 du PSE », a déclaré hier à Paris, Hafez M. H. Ghanem, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique. Il s’exprimait à l’occasion de la huitième édition du groupe consultatif de Paris. D’après lui, ils ont maintenant l’occasion de renforcer ce partenariat, car le deuxième Programme d’Actions prioritaires 2019-2023 du PSE, le PAP 2, va coïncider avec le nouveau Cadre stratégique de partenariat (CPF) que leur institution et le Sénégal finaliseront dans les prochains mois. Ce nouveau cadre stratégique pour les six prochaines années, dira Hafez M. H. Ghanem, vise à soutenir les progrès du Sénégal vers une croissance forte et inclusive à court terme, tout en préparant le terrain et en posant les jalons nécessaires pour aider le pays à atteindre l’émergence d’ici 2035. Cette stratégie est structurée autour de trois objectifs majeurs que sont la stimulation de la compétitivité et la création d’emplois grâce à une croissance basée sur le secteur privé ; le développement accéléré du capital humain pour améliorer la productivité et déclencher le dividende démographique et l’amélioration de la résilience et de la durabilité dans un contexte de risques importants. La transition digitale et la question genre seront également au cœur de cette nouvelle stratégie de façon transversale.

La Banque mondiale doutait de la crédibilité du PSE

« A l’époque, vos partenaires, dont le Groupe de la Banque mondiale, jaugeant la crédibilité du PSE, avaient annoncé d’importants engagements financiers pour vous accompagner. Ils ont tenu leurs promesses et le PSE, aussi, a globalement tenu les siennes », a-t-il rappelé. En effet, poursuit le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, rares sont les pays qui ont pu afficher des taux de croissance de plus de 6% pendant 4 années consécutives comme le Sénégal ! Une croissance qui doit beaucoup aux importants objectifs atteints par le PSE dans l’agriculture, l’amélioration du climat d’investissement et les infrastructures. Cette croissance a également permis d’atteindre d’importants objectifs sociaux, notamment dans l’accès aux services de base, la lutte contre la malnutrition, la protection sociale et l’assurance maladie universelle, entre autres. « Le Groupe de la Banque mondiale est fier d’avoir contribué à la réalisation des objectifs du PSE grâce à un partenariat solide avec le peuple sénégalais, à travers son gouvernement », a conclu M. Hafez.

Zachari BADJI