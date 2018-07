Banque Mondiale: Une Sénégalaise nommée représentante résidente de Cabo Verde

Fatou Fall, ressortissante sénégalaise, a été nommée Chargée de liaison de la Banque mondiale / Représentante résidente de Cabo Verde. Sa nomination est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Mme Fall a rejoint la Banque en 2006, dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Au cours de ses dix années dans la région MENA, précise la communiqué, Fatou Fall a accumulé une solide expérience opérationnelle en matière de mesures de sauvegardes sociales et de développement social, y compris dans le développement communautaire participatif, l’engagement citoyen, le genre, l’inclusion sociale durable. En plus de son rôle de membre de l’équipe, Fatou a dirigé le dialogue politique, plusieurs initiatives analytiques et un projet financé par un fonds fiduciaire au Maroc et à Djibouti. Depuis qu’elle a rejoint la Région Afrique en 2016, mentionne la note, elle a coordonné l’équipe en charge des mesures de sauvegardes sociales des pays couverts par le bureau de Dakar (Sénégal, Mauritanie, Cabo Verde, Gambie, Guinée-Bissau). Le premier Représentant résident de la banque mondiale à Cabo Verde est titulaire d’une maîtrise en genre et développement de l’Université de Sussex, en Angleterre, et d’un diplôme de troisième cycle en développement social de l’Université de Paris Sorbonne.