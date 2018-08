Bara Sow : « Ndèye Coumba entretenait des relations adultérines »

Bara Sow, l’époux qui avait violemment entaillé le corps de sa femme Ndèye Coumba Diop, à coup de fils électriques, a révélé l’avoir battue, parce que, “Ndèye Coumba Ba entretient une relation adultérine avec son ex petit ami qui l’appelle souvent. La Police avait sommé ce dernier d’arrêter d’appeler Ndèye Coumba Diop, suite à ma déclaration au Commissariat”. Poursuivant, il ajoute : “ainsi, elle (Ndlr : Ndèye Coumba) s’est fâchée contre moi. En plus, j’ai vu son numéro à nouveau sur son téléphone. Je l’ai frappée du fait qu’elle a refusé d’attacher la moustiquaire et je l’avais giflée, le jour de la Korité car elle était sortie sans mon aval”, a confié Bara Sow dans des propos repris par Actusen. Interpellée par le juge, la victime a rejeté catégoriquement les accusations. Bara Sow a été condamné à deux ans de prison dont trois mois ferme.