Barack Obama : Convoqué au tribunal, il est accueilli comme une rockstar !

Alors qu’un certain nombre d’Américains se morfondent depuis un an et l’élection du controversé président Donald Trump, la nostalgie autour du mandat de Barack Obama se fait sentir !

L’ancien président américain a pu une nouvelle fois mesurer sa popularité dans un cadre tout à fait atypique.

Barack Obama a en effet été convoqué au tribunal. Rien d’inquiétant cependant puisque l’ancien locataire de la Maison-Blanche était convoqué par l’institution de Chicago comme juré potentiel.

Arrivé en compagnie d’un imposant service de sécurité, Barack Obama s’est offert un bain de foule improvisé. L’ancien président a en effet serré les mains de toutes les personnes présentes, et elles étaient nombreuses ! Barack Obama s’est aussi prêté au jeu des selfies avec plaisir.

Le Président Obama n’a cependant pas été retenu par les avocats en charges de la sélection. La notoriété du potentiel juré aurait évidemment jeté une lumière particulière sur le procès.