Barça: Une clause libératoire à 100 M€ pour Wagué !

Le transfert de Moussa Wagué (Eupen) à Barcelone est désormais acté. L’arrière latéral sénégalais a paraphé son nouveau contrat au Barça et réalise enfin son rêve, écrit L’avenir

Le FC Barcelone a officialisé, ce mercredi matin, la signature de l’international, buteur avec le Sénégal face au Japon lors de la dernière Coupe du monde.

Et on en sait désormais plus sur les modalités. Moussa Wagué, arrivé à Eupen en janvier 2017 via le projet Aspire Football Dreams, a signé un contrat de 5 ans à Barcelone. Le Barça a payé 5 millions à Eupen pour s’attacher les services du défenseur de 19 ans. La clause libératoire du joueur a été fixée à 100 millions d’euros !

Wiwsport.com