Barça: Wagué a signé !

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel, Moussa Wagué, révélation sénégalaise en Russie, a signé au Barça, ce vendredi.

Malgré un visage séduisant affiché en Russie, le Sénégal a été éliminé dès le premier tour lors de la Coupe du Monde 2018. Pourtant, certains joueurs des Lions de la Teranga semblent avoir tapé dans l’oeil de formations européennes, le jeune latéral droit Moussa Wagué en tête de liste.

International depuis 2017, le jeune de 19 ans évoluait depuis un an et demi en Belgique, à Eupen, lui qui avait été buteur face au Japon, en marge de la deuxième rencontre disputée par les siens au pays des Tsars. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la carrière de Moussa Wagué vient officiellement de décoller ce vendredi soir, lui qui s’est officiellement engagé en faveur du FC Barcelone.