Bargny: Une mère et son enfant tués dans un incendie

C’est l’émoi et la consternation à Bargny. Un incendie s’est déclaré dans une maison, ce jeudi main, tuant une maman et son enfants. Le feu dont l’origine est inconnu a consumé la seule chambre où dormaient quatre personnes. Les deux autres personnes, un homme et un autre enfant ont pu être sauvés par les voisins. Ils s’en sont sortis avec de graves blessures. Une enquête a été ouverte.