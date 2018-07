Barrow et un faux RG sénégalais cités dans un scandale

Adama Barrow, le président de la Gambie et O. Top, un faux chef des renseignements généraux (Rg) et non moins responsable Apr, sont cités dans une sombre affaire de 7 millions 700 mille de francs Cfa.

Selon SourceA, le successeur de Yaya Jammeh doit cette manne financière aux 11 membres de son ancienne garde rapprochée. Ces derniers sont tous des Sénégalais. Ils ont risqué leur vie pour avoir repoussé, à deux reprises, des attaques des proches de l’homme fort de Kanilai.

N’ayant pas d’argent pour les payer, Barrow qui avait invité ses “anges gardiens” de 2017, à sa première fête d’indépendance en tant que président de la Gambie, leur avait promis des passeports diplomatiques et une reconnaissance publique pour services rendus au peuple Gambien.