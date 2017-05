Barthélemy Dias «SI MACKY RETIENT LES CARTES DES ÉLECTEURS, IL NE SORTIRA PAS DU PALAIS…»

Barthélemy Diaz était dans les communes de Mbacké et Touba pour des visites de proximité. Mais il n’a pas été tendre avec le président Macky Sall. En sus des flyers qu’il a distribués dans la ville sainte de Touba et à Mbacké, il s’est attaqué au chef de l’Etat qu’il traite d’un enfant pauvre qui pèse aujourd’hui plus de 8 milliards par on ne sait quelle alchimie.

Le maire de Sicap-Mermoz pense que Macky Sall prépare une fraude à grande échelle dans la capitale du mouridisme.

«Au niveau de la commission de la gare routière de Touba, il y a 15.000 inscrits sur les listes électorales. En ce moment, seules 3000 cartes ont été remises à la commission de distribution. Où sont les 12.000 cartes restantes ? Je suis d’avis qu’il prépare une fraude à grande échelle. Mais si Macky Sall pense qu’il peut aller lui-même aux élections tout en retenant les cartes d’électeurs des citoyens qui lui ont tourné le dos, il se trompe. Il ne sortira pas du palais pour aller voter», a-t-il laissé entendre au cours d’une conférence de presse à Mbacké en compagnie de ses nouveaux alliés du PDS qui inaugurait leur permanence.

Le maire de Mermoz de poursuivre pour demander aux militants de la nouvelle coalition de l’opposition à se mobiliser pour imposer une cohabitation à Macky Sall et son régime.

«Nous devons mettre de côté nos ambitions personnelles pour aller vers l’essentiel. C’est-à-dire montrer aux Sénégalais que nous sommes capables de leur offrir une Assemblée nationale dans laquelle leurs vraies préoccupations seront prises en compte. Une Assemblée dans laquelle seront débattue et clarifiée les nombreux scandales et les nébuleuses qui entourent le pétrole et le gaz au Sénégal», a déclaré Dias-fils.

Il promet de revenir dans dix jours avec comme objectifs déstabiliser Bennoo Bokk Yaakaar pour reprendre ses propres termes.

