Barthélémy Dias : « Pourquoi je suis en prison »

De la prison de Rebeuss, Barthélémy Dias s’est confié à ses proches accusant Tanor et Macky d’être à l’origine de ses déboires judiciaires. Dans des propos rapportés par Les Echos, le maire de Mermoz Sacré-Cœur révèle que Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng ont peur de lui. « Tout cela n’a rien à voir avec l’affaire Ndiaga Diouf. Ils veulent juste m’empêcher de participer aux élections », a-t-il martelé. Selon Dias-fils, Tanor a fait croire à Macky Sall qu’il est le plan B de Khalifa Sall alors qu’il n’en est rien. « Je ne suis le plan B de personne. Le seul unique plan, c’est Khalifa Sall. C’est lui le plan A, le plan B, le plan C, le plan Z », tranche-t-il, avant de menacer : « Tôt ou tard, ceux qui nous mis ne prison Khalifa Sall et moi, répondront de leurs actes ».