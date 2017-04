BASILE SENGHOR EST MORT Viatique pour les Justiciers d’aujourd’hui

Basile Senghor a rendu l’âme. Mais derrière l’homme d’Etat et ancien Ministre de la Justice qu’il fut, c’est le Haut-Magistrat qui part. Toute la Magistrature sénégalaise perd un modèle de justicier en voie de disparition. Homme de foi et de loi, d’esprit et de retenue, Basile Senghor fut de cette race de Magistrats difficiles à rencontrer de nos jours, ces Magistrats respectables et respectés parce qu’accomplissant leur devoir avec intégrité et probité sans jamais jouer à être polichinelle. Son décès est un rappel à tous, et particulièrement à tous les justiciers de l’obligation morale du respect des normes et de l’éthique dans l’exercice d’un métier, de surcroit si délicat que celui d’arbitres de la société.

C’est toujours une fierté de se souvenir des Justiciers Isaac Foster, Amadou Louis Gueye, Ousmane Camara, Kéba Mbaye, Abdoulaye Mathurin Diop, Assane Bassirou Diouf, ces grands Magistrats qui ont eu à donner à la Justice du Sénégal sa grandeur et ses lettres de noblesse. Et aujourd’hui, la grande faucheuse prend Basile Senghor dont le nom est inextricable à la foi, au travail, à la modestie et à l’esprit de professionnalisme et de patriotisme. La Souveraineté divine est passée par là. Mais sa mort interpelle aussi tous ces Justiciers qui se singularisent par des abus de pouvoir, des outrances, des excès et des fanfaronnades qui, in fine, se soldent par une injustice.

Les Justiciers ont presque tous un mal. Ils ignorent leurs propres tares et les infirmités morales dont ils ne sont pas à l’abri, étant tous des êtres humains faillibles et périssables. Pourtant, le Sénégal a connu Yoro Bocar Sy, Amadou So, Maimouna Kane, Birame Dieng, Caroline Crespin, Andrésia Vaz Mbodji, Louis Preira de Carvalho, Suzanne Vertu Diop, Nicole Dia, Amadou Malick Gaye, Youssoupha Ndiaye et la liste est longue. Seulement, ils constituent, entre autres, l’ancienne génération des vertueux Magistrats, cette génération dont fait aussi partie Basile Senghor qui meurt et part, haut la main, après avoir bien rempli sa mission. Son exemplarité est un viatique pour les Magistrats actuels.

Domou rewmi