Pour des douleurs au genou droit, Astou Traoré, la capitaine des Lionnes du basket et pensionnaire de Duran Maquinaria (D1 espagnole) suspend momentanément sa carrière pour se soigner. «La blessure n’est pas trop grave, mais je n’arrive pas à m’entraîner normalement. Je ne peux même plus courir, a-t-elle confié à Stades. Ainsi j’ai décidé d’arrêter la compétition et de me soigner.»