BASKET  Marie Mané, la Sénégalaise qui porte l’UF Angers

Sénégalaise d’origine, Marie Mané est sociétaire du club de Basketball d’Angers. Son petit frère Alexis, est footballeur professionnel au club de l’EA Guingamp (Ligue 1 France).

À l’été 2012, elle remporte l’or puis l’année suivante l’argent au Championnat d’Europe de basket-ball féminin des 18 ans et moins. Revenant sur sa première saison, elle explique sa venue à Toulouse par l’adhésion au projet du coach Jérôme Fournier de faire jouer et progresser de jeunes joueuses et la possibilité de concilier ses études de STAPS en résidant dans une ville universitaire. Adroite à trois points, elle se fait aussi remarquer de l’autre côté du terrain : « J’ai toujours aimé défendre. » Avec Équipe de France U20, elle remporte l’or face à l’Espagne en juillet 20144. Après une saison 2014-2015 décevante à Toulouse (7,3 points, 2,5 rebonds et 1,6 interception pour 5,8 d’évaluation en 28 minutes) où sa bonne défense a été remise en cause, elle signe fin avril 2015 pour deux ans à Angers. Son nouveau coach David Girandière explique sa venue : « Marie était déjà venue faire des essais chez nous lors de son départ de Bourges, c’est quelqu’un qui avait vécu avec nous pendant 2 jours, que je voulais récupérer à ce moment-là mais on était dans une situation un peu compliquée pour cela. On était au moment du Final 4 de Ligue 2 avec aucune certitude de monter en LFB alors que Marie souhaitait jouer quoiqu’il arrive en première division donc l’opportunité qu’elle a eu d’aller à Toulouse était la meilleure pour elle. C’est donc en quelque sorte une suite logique par rapport à ce que je voulais mettre en place ». Elle a ce regard qui ne peut laisser indifférent. Elle vous fixe, vous perce, de ses beaux yeux déterminés. Elle sait ce qu’elle veut, où elle le veut, quand elle le veut. Lui à l’ œil blagueur, rieur, on sent le brigand. Colle le ballon sur sa tête après la séance photos, en mode otarie. Prend son temps avant de répondre, entame ses phrases par « moi, je pars du principe ». Des principes, des valeurs, de l’amour-propre, il en a, ce duo rochelais. Un gars, une fille ; un frère, une sœur. Marie Mané (1,83 m) a 21 ans, est basketteuse professionnelle à Angers en Ligue féminine, est double médaillée d’or (U18 en 2012, U20 en 2014) et d’argent (U18 en 2013, U20 en 2015) en championnat d’Europe jeunes. Alexis (1,88 m), même patronyme, 19 printemps, est footballeur à Guingamp, stagiaire pro aux premières minutes en Ligue 1 cette saison (quatre entrées en jeu). Après des débuts au saut, à la course, sur les traces de leur grande sœur Jennifer, l’athlétisme étant selon leur mère Bertha « la base de tous les sports », Marie et Alexis ont rendez-vous avec le ballon.

Source : OuestFrance