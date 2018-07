Basket-Tournoi de Dakar : Les Lions terminent en beauté

Carton plein pour les Lions au Tournoi de Dakar. Après la Centrafrique (82-91) puis la Côte d’Ivoire (61-66), le Sénégal a dominé le Mozambique (78-63), ce dimanche, pour le compte de la troisième et dernière fenêtre (journée) de la compétition, qui est qualificative pour le deuxième tour de la course pour le Mondial. Le capitaine Malèye Ndoye et ses coéquipiers ont donc fait un sans-faute qui leur permet d’entrevoir avec optimisme la Coupe du monde prévue du 13 août au 15 septembre 2019 en Chine.