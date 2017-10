Bathily « professeur invité » au King’s College de Londres

Abdoulaye Bathily a été désigné courant octobre « professeur invité » du King’s College de Londres, l’une des plus prestigieuses et anciennes universités britanniques. Selon la Lettre du Continent, qui donne l’information dans sa livraison de cette semaine, l’historien donnera une série de conférence en anglais sur le thème « Construction de la paix et leadership en Afrique ».

Ancien représentant du secrétaire général de l’Onu en Afrique centrale, Bathily fera valoir ses connaissances académiques- il est titulaire d’un PhD de l’université de Birmingham et d’un doctorat de l’Ucad- ainsi que son expérience de diplomate, d’homme politique et d’historien. La Lettre du Continent signale que depuis son départ de l’Onu, le 31 octobre 2016, Bathily est consultant pour la Fondation Mo Ibrahim.