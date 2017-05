LE BÂTIMENT DE L’INSTITUT CONFUCIUS DE L’UCAD INAUGURÉ

Le bâtiment de l’Institut Confucius de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été inauguré lundi par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, et le vice-président de la République populaire de Chine, Li Yanchao, annonce un communiqué de presse.

La cérémonie a eu lieu en présence du vice-ministre de l’Education de la République populaire de Chine, Du Zhanyuan, et du recteur de l’UCAD, Ibrahima Thioub.

Après la remise d’une gerbe de fleurs par une juniore Confucius, le vice-président Li Yuanchao a salué les différentes autorités présentes à la cérémonie.

Il a par la suite dévoilé la plaque de l’Institut Confucius, avant de se diriger vers la bibliothèque où l’attendait un groupe d’étudiants.

Après quelques échanges « très intéressants » en mandarin avec les étudiants de l’Institut, la délégation a visité deux salles de classe, à l’étage.

La salle de conférence de l’Institut a été le point de chute de cette visite. Après les brefs discours du recteur et du vice-président chinois, deux métis sénégalo-chinois ont récité des poèmes et les étudiants en chœur ont chanté en wolof et en chinois.

Il s’en est suivi des échanges de cadeaux entre le recteur de l’UCAD et le vice-président de la Chine.