Baye Mamoune sur son exlcusion: « C’est de la diversion »

Baye Mamoune Niasse ne semble pas être ébranlé par son exclusion du Rassemblement pour le Peuple (RP). Pour l’initiateur du Mouvement « And ak AskanWi natal Senegaal, Bennal Afrique», tout cela n’est que de la diversion.

Baye Mamoune Niasse a été exclu du Rassemblement pour le Peuple (RP). Le Bureau national du Rp a voté son exclusion au cours d’une assemblée générale au motif qu’il a enfreint l’article 7 du règlement du parti, en déclarant sa candidature à la présidentielle de 2019. Ce n’est pas tout. Le Rp accuse le président du mouvement «And ak Askan Wi natal Senegaal, Bennal Afrique» d’utiliser les logos du parti. Mais pour cette exclusion, Baye Mamoune Niasse en rit sous cape, soutenant que cela relève purement et simplement de la diversion. D’ailleurs, le marabout soutient qu’il n’a jamais parlé au nom du Rp, mais a toujours annoncé sa candidature à des échéances électorales sous la bannière de son mouvement «And ak Askan Wi natal Senegaal, Bennal Afrique». Pour lui, son pseudo exclusion du Rp traduit un clin d’œil des membres du Rp à Macky Sall. « Je dois dire que je l’ai appris par le biais des médias. Je n’ai reçu aucune notification jusque-là. Mais ce qui m’intéresse vraiment en ce moment, c’est ma campagne de parrainage parce que mon ambition pour ce pays reste intacte. Je vais faire partie de ceux qui vont briguer le prochain mandat présidentiel. C’est exactement ça ma préoccupation. Rien d’autre ne m’intéresse», dit-il. Avant d’ajouter : « Je dois dire que mon ambition pour ce pays ne date pas d’hier. Quand on parlait de ma candidature en 2016, je pense qu’aucun de tous ces candidats n’avait encore déclaré vouloir de présenter pour 2017. » Baye Mamoune Niasse de poursuivre : «Entre-temps, Macky Sall a réussi à créer les conditions pour repousser la présidentielle jusqu’en 2019. Maintenant, si ça dérange certains, pour des raisons qu’eux seuls connaissent, ce n’est pas mon problème. J’assume mes choix, et je n’ai vraiment pas le temps pour polémiquer. Mes priorités sont ailleurs. »

M.BA