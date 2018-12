Baye Omar Niasse à Cardiff en Janvier ?

N’entrant dans les plans de Marco Silva, Baye Omar Niasse va devoir se faire une religion et quitter Everton en janvier, lors du marché hivernal des transferts. L’attaquant sénégalais pourrait bien rester en premier League. En effet, selon certaines informations, le patron de Cardiff, Neil Warnock, cherche à augmenter la puissance de feu de son équipe durant la fenêtre des transferts en janvier, nous rapporte le journal Stade. Et Niasse serait intéressé par un tel projet selon Daily Mail. Arrivé en février 2016, « BON » ne s’est jamais imposé à Goodsson Park. Le joueur de 28 ans a toutefois marqué huit buts en premier league. Everton ne dira pas non à une telle transaction, puisque dans ce club, on pense déjà à le vendre pour financer le recrutement d’André Gomes prêté par le FC Barcelone.

wiwsport.com