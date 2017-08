Le Bayern remporte la Supercoupe d’Allemagne

La saison en Allemagne a débuté samedi soir par la Supercoupe entre le Bayern Munich, champion en titre, et le Borussia Dortmund, lauréat de la Coupe. La victoire est revenue à l’écurie bavaroise de Carlo Ancelotti (2-2, 5-4 tab). Après l’ouverture du score de Christian Pulisic (12e), Robert Lewandowski a égalisé dans la foulée (18e). Si Pierre-Emerick Aubameyang, sur un service d’Ousmane Dembélé, a redonné l’avantage aux siens (70e), Joshua Kimmich a remis les deux équipes à égalité (88e) pour arracher les tirs au but. Lors de la séance fatidique, Rode et Bartra ont manqué leur tentative, offrant le trophée au Bayern qui se rassure après plusieurs défaites en amical.

