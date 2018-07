BBY recadre Me Wade

La déclaration incendiaire de l’ancien président de la République de brûler le pays si Karim Wade et Khalifa Sall s’ils ne sont pas candidats, n’est pas apprécié par les leaders de Benno Bokk Yaakar.

« Une telle déclaration est un appel à l’insurrection, au soulèvement populaire et constitue une violation flagrante de la légalité Républicaine. Son unique bu, c’est d’installer la peur au sein des populations afin de les détourner du vote des élections », déclarent-ils, dans L’Observateur. Ils préviennent Me Wade: « L’État prendra toutes ses responsabilités et que force restera à la loi. »