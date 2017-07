BBY taxe de l’opposition de ‘’hâbleur’’

En conférence de presse hier, la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar a fait le bilan de ses premiers jours de campagne. Une occasion saisie par les responsables de BBY pour taxer l’opposition de bavarde, de médiocre et sans ambitions pour le pays.

‘’Le projet que porte la liste de Benno Bokk Yakaar a pour objectif de conforter la démocratie et il a pour but ultime d’introduire le pays dans le cercle des pays émergents à l’horizon de 2035’’, a d’emblée indiqué Papa Mahawa Diouf. Entouré de ses collègues membres du staff Communication de la Mouvance présidentielle, Papa Mahawa Diouf, coordonnateur de la Cellule Com, a déclaré à qui veut l’entendre qu’ils ne font pas de fixation sur les dirigeants des autres partis comme Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. « Nous voulons entendre leurs propositions pour le Sénégal au-delà de la politique futile et inutile’’, a-t-il souligné. Avant d’exhorter les Sénégalais à aller retirer leurs cartes d’électeurs et à se mobiliser pour accomplir le geste physique, en votant la liste BBY. ‘’Nous sommes convaincus qu’au soir du 30 juillet, la liste BBY remportera haut la main la victoire avec une majorité confortable, puisque nous portons un projet clair pour le pays’’, a-t-il précisé. ‘’Nous refusons de verser dans la polémique et les invectives’’, soutient Pape Mahawa Diouf. ‘’L’objectif de Benno Bokk Yakaar, c’est de participer à la croissance de notre pays, faire en sorte que les infrastructures ne soient seulement pas pour le monde urbain, mais pour les populations qui sont dans les coins les plus reculés du pays. D’ailleurs, c’est ça le but du Pse. L’autre point est d’anticiper sur la mobilité urbaine de cette population, et c’est pourquoi nous engageons le TER qui est une infrastructure des Sénégalais d’aujourd’hui et des générations futures’’, poursuit-il. M. Diouf et Cie sont également revenus sur l’accueil ‘’triomphal’’ réservé à la tête de liste Mahammed Boun Abdallah Dionne. Ce qui, à leurs yeux, révèle à suffisance l’engagement des compatriotes de BBY à accompagner cette vision conduite par le régime du président Macky Sall depuis son accession au pouvoir. Le Coordonnateur de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar s’est aussi exprimé sur l’affaire Thierno Alassane Sall qui a demandé à ses partisans de voter pour la liste Mankoo Tawaxu Sénégal. ‘’Nous sommes en démocratie et les gens sont libre de leurs allers et retours. Ils sont libres de militer là où ils souhaitent militer et nos militants sont libres d’aller dans les listes qui leurs paraissent utiles pour s’exprimer’’, explique-t-il

FATMA LO