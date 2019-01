La Bceao déjoue une cyberattaque

La banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a déjoué une attaque informatique de grande envergure.

Les hackers appartiennent à un réseau international de hackers qui opère entre la Côte d’ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Bénin et le Sénégal.

Selon Libération, les pirates ont manipulé le Rtgs de la Banque Bsic en Côte d’Ivoire et ont pu effectuer des virements frauduleux dans les comptes ouverts à la Cbao-Sénégal pour des montants de respectifs de 67 millions et 170 millions Fifa. D’autres transferts frauduleux de 190 millions à Uba Cotonou, 58 millions à Ecobank Niamey, 157 millions à Orabank Cotonou et 180 millions à Uba Cotonou ont également été effectués.

Mais ces virements frauduleux, visant plusieurs banques de la Sous-région, pour un montant global de 822 millions F Cfa ont été bloqués de justesse par la Bcao avant d’être rapatriés.