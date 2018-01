Beauty It : Le tampon eyeliner VaVaVoom de Vampstamp

Vous passez votre journée à zieuter des inspirations de make-up mettant en scène des cat-eyes de folie et… inutile de préciser que lorsque vous tentez tant bien que mal de reproduire le même chef d’oeuvre, c’est un parfait massacre. Depuis, vous avez abandonné, préférant mettre en valeur vos yeux avec du fard à paupières.

Taratata ! Ne désespérez donc pas autant puisque nous avons trouvé l’objet le plus utile, le plus formidable, le plus incroyable, le plus magique de tous les temps : le tampon eyeliner VaVaVoom de VampStamp. Quesaco, nous direz-vous. Eh bien, il s’agit tout simplement d’un tampon make-up disponible en 3 tailles différentes vous permettant de tracer la pointe de votre cat-eyes.

Son utilisation est tout ce qu’il y a de plus simple : vous trempez le tampon dans un eyeliner en pot et hop, on tamponne d’un coup franc (pour ne pas créer de bavures) sur les coins extérieurs de vos yeux. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à dessiner la première partie du trait à l’aide du pinceau. Si vous commencez tout de suite à penser que même avec ça, vous n’y arriverez pas, détrompez-vous.

Pour la petite histoire, sa créatrice Veronica Lorenz était une maquilleuse hors-pair mais malheureusement atteinte d’une tumeur bénigne sur la colonne vertébrale qui a causé en 2013 la perte de la sensation au niveau de ses mains. Ne pouvant pas les utiliser comme elle en avait l’habitude, Veronica s’est battue et inventa ce procédé ingénieux qui lui permettait de réaliser des cat-eyes, make-up qu’elle affectionne particulièrement pour elle-même et pour ses clientes. Il lui fallait donc trouver un stratagème rapide, simple et efficace.

On a été d’ailleurs été très touchées par cette histoire, elle rend le produit d’autant plus authentique et attachant. Bien que ce qui nous a attiré au premier abord, c’est sûrement le fait qu’il allait nous permettre de moins nous énerver devant notre miroir à chaque fois que nous tentons LE trait d’eyeliner.

Et comme nous ne voulons surtout pas vous frustrer, sachez que toute la panoplie VampStamp est d’ores et déjà disponible en exclusivité chez Sephora !

Le tampon VaVaVoom en taille Chaton, Moyen et Grand, 26€

L’encreur Vink « Vortex », 22€

On vous laisse découvrir en image avec quelle simplicité il s’utilise !