Beauty it : Le vernis « Reflection Perfection » de la gamme « Galaxy Metals » de chez Essie !

Vous l’aurez compris, je suis en ce moment dans un mood « manucure » et « nail art » et je peine à penser à autre chose. Si j’ai décidé de mettre mes vernis corail et rose bonbon au fond du placard (puisque tout le monde me dit que c’est réservé à la saison estivale), j’ai ressorti mes laques noires, nudes, et rouges.

Mais ça, c’était avant que je découvre la nouvelle gamme de vernis à ongles signés Essie, la « Galaxy Metals ». Rien qu’à la lecture du nom de la collection vous avez deviné qu’il s’agit de teintes audacieuses et irisées pour un aller simple vers l’espace. Et qui dit manucure futuriste dit forcément teinte métallisée !