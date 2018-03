Bébé ou pas, Kylie Jenner et Travis Scott n’ont pas prévu de passer à l’étape supérieur

Bien qu’ils soient heureux de la naissance de Stormi, ces deux-là n’ont pas prévu de se marier ni d’emménager ensemble de si tôt.

Si le destin a voulu que Kylie Jenner et Travis Scott donne vie à la petite Stormi le 1er février dernier après moins d’un an de relation, le couple a décidé de ralentir le processus pour ce qui est de leur couple. Selon une source du média américain People, « Kylie et Travis ne vivent pas officiellement ensemble ». Elle précise que le rappeur a « son propre domicile » bien qu’ils soient « toujours ensemble et très heureux ». Le couple ferait tout pour passer un maximum de temps ensemble afin de voir grandir leur petite fille ensemble. Pour le moment, Kylie Jenner et Travis Scott ne sont pas « pressés » et souhaiterait prendre leur temps tout en « appréciant leur petite famille ». Selon cette même source, depuis la naissance de Stormi, l’interprète de Butterfly Effect serait « adorable » et « très doux » avec sa petite fille.