Bébé mort à Le Dantec : L’Hôpital s’explique

L’hôpital Le Dantec a démenti l’information rapportée par la Rfm et selon laquelle un bébé est décédé dans l’établissement sanitaire, faute de prise en charge. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Mme Aissatou Sy Ndiaye, la Directrice de l’Hôpital Aristide Le Dantec (Hald)précise: « L’enfant en question était hospitalisé dans le service de chirurgie pédiatrique où il a été référé par le service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital Albert Royer de Dakar depuis le 09 février 2018 pour une brûlure thermique du 3ème degré. Après avoir bénéficié de pansements sous anesthésie générale et après correction de l’anémie, l’intervention chirurgicale de l’enfant n’a pu être réalisée jusqu’à son décès le samedi 19 mai 2018″, a dit la dame. Celle-ci de relever dans la même lancée, qu »‘aucune contrainte administrative n’a été opposée à la récupération de la dépouille du bébé. La direction a reçu les représentants de la famille et les malentendus ont été dissipés. Les formalités administratives pour disposer du corps sont finalisées », note la directrice de Hald qui en a profité pour présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée.