Bébé tué à Pikine: Le récit glaçant de la mère « tueuse »

L’horreur se passe à Pikine rue 10. La jeune dame de 21 ans constate l’absence de son époux et de sa propre petite-soeur. C. Yade soupçonne une idylle entre ces deux. Dans une rage folle, elle multiplie les va-et-vient dans la maison et, soudain, pénètre dans sa chambre où elle saisit son nourrisson, le prend dans ses bras et se dirige dans un coin de la maison où sont posés des ustensiles de cuisine. Elle se saisit d’un couteau.

Toujours dans son récit, elle raconte qu’elle a plaqué le bébé au sol et lui a planté deux coups de couteau sur son flanc droit. Ensuite, elle explique avoir jeté le bébé par terre avec le couteau et s’être dirigée vers l’entrée de la maison. Voyant l’enfant ensanglanté, une colocataire a alerté par ses cris le reste de la maison. Le bébé a été transporté à l’hôpital Dominique de Pikine. Mais c’était trop tard, le nourrisson était déjà mort. Informée, la police a procédé à l’arrestation de la meurtrière présumée.