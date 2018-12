Bébés siamoises: Les causes exactes de la mort d’Adja révélées

Trois jours après l’opération de séparation des siamoises Adja, l’une des jumelles siamoises séparées récemment est décédée. Agé de 52 jours, elle a succombé, le samedi 22 décembre 2018 à 23h, à l’hôpital Fann. La cause de son décès ? L’enfant a présenté une complication de sa cardiopathie et est décédée au cours d’une hémorragie digestive massive. Adja présentait une malformation cardiaque et un petit foie. Cet organe avait lié principalement les jumelles siamoises. Quant à Sophie, l’autre jumelle est au 4ème jour après la séparation. Son état est satisfaisant, renseigne l’hôpital Fann. Les sœurs siamoises ont été séparées avec brio à l’hôpital Albert Royer par des médecins Sénégalais. Elles étaient reliées à partir du sternum et jusqu’au-dessus du nombril, partageant le même système circulatoire et le même foie.