Beignets noeuds au sucre glace

Beignets nœuds

Aujourd’hui, je partage avec vous une recette rapide de beignets en forme de nœuds. C’est bon, rapide à faire, et ça change des formes classiques de beignets que l’on connaît.

Toutefois l’origine de ces beignets ne serait pas africaine. La recette diffère parfois d’un pays à un autre, mais il s’agit globalement des même ingrédients. Pour réussir les beignets en forme de nœuds il faudra avoir de la farine de blé, du sucre, de la levure (ces beignets doivent être un peu gonflés). Sans oublier de mettre du lait tiède, des œufs, du sucre vanillé et de fleur d’oranger pour apporter un goût exquis.

La difficulté de cette recette réside juste dans la préparation de la pâte. Ne pas mettre de l’eau si vous ajoutez une quantité suffisante de lait. Il faut bien doser. Pour cela, mieux vaut mettre un peu de lait et en ajouter si besoin plutôt que de trop en mettre au début car la pâte ne doit pas être collante.

Pour avoir de bons beignets, préparer la pâte 1 h avant la cuisson et laisser reposer.

Sans plus tarder, passons à la réalisation de cette nouvelle recette.

La recette :

Préparation :20 min

Repos : 1 h

Cuisson : 25 min

Coût : pas cher

Difficulté : facile

Ingrédients :

Pour 25 beignets :

500 g de farine

100 g de sucre

2 sachets de sucre vanillé

2 œufs

Pincée de sel

50 g de beurre

5 cl de lait liquide

1 sachet de levure

2 cuillères à soupe de fleur d’oranger

1 noix de muscade

1 L d’huile pour la friture

50 g de sucre de glace (optionnel)

Préparation :

Préparation de la pâte :

Commencer par tamiser la farine dans un grand saladier ou dans la cuve d’un rebot électrique. Faire un puits au centre et ajouter la levure et une pincée de sel. Ajouter les œufs battus.

Gratter la noix de muscade au-dessus. A côté, réchauffer le lait dans une casserole environ 2 min et ajouter le beurre et bien mélanger. Retirer la casserole du feu et verser le liquide dans le saladier.

Ajouter le sucre, le sucre vanille et le fleur d’oranger. Mélanger rigoureusement à l’aide d’une cuillère en bois ou utiliser votre robot électrique comme je viens de le faire et oui ! qui n’aime pas la facilité surtout en matière de pétrissage de pâte. Assurez vous que le mélange est homogène.

La pâte à beignets est prête. Couvrir d’un torchon et laisser reposer pendant une heure afin qu’elle double de volume.

Lorsque la pâte est gonflée, couper en deux à l’aide d’un couteau. A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, l’aplatir sur une surface farinée pour obtenir un épaisseur de 1 cm. Découper des lanières de 2 cm de large environ et 6 cm de long. Rouler légèrement chaque lanière entre les paumes de la main afin de les arrondir un peu. Former ensuite un nœud avec ce boudin.

Cuisson des beignets :

Faire chauffer de l’huile à feu moyen dans une casserole. Ajouter quelques beignets en évitant de trop en mettre.

Laisser cuire environ 1 min, et retourner pour faire colorer l’autre face. Le feu ne doit pas être trop fort pour éviter que l’extérieur soit coloré alors que l’intérieur n’est pas cuit.

Retirer les beignets cuits à l’aide d’une écumoire et poser sur du papier absorbant.

Pour vous assurer que les beignets sont cuits, en prendre un qui et couper en deux. Si l’intérieur est cuit, c’est bon, sinon ajuster le feu.

Vos beignets en forme de nœuds sont enfin prêts.

Bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette.